聯邦最高法院推翻紐約州一項槍管法例（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
聯邦最高法院週四推翻紐約州一項限制槍枝的法例，意味著令到擁槍權得到十年來最大幅度擴大，但也有輿論認為，這項裁決可能會導致更多槍械暴力發生。
聯邦最高法院週四以6比3裁決，推翻紐約州一項有108年歷史的槍管法例，認為是違反憲法。
為裁決書主筆的大法官Clarence Thomas指出，憲法第二修正案及第14修正案保障國民，有權在家園外攜帶槍械自衛，但紐約州有關法例就要求必須有“適當理由”，才能申請隱藏帶槍的執照，紐約州這項法例違反憲法，少數派三個自由派大法官的異議書就批評多數派的裁決，妨礙各州槍管法例打擊槍械暴力。
支持槍管法例的陣營也有同感，認為週四的裁決，最終會導致美國街頭發生更多槍擊案。
紐約州長更認為，最高法院週四的裁決是魯莽，應該受到譴責，但紐約以及全國槍會NRA就支持裁決，認為是全國槍主的巨大勝利，而這個裁決被認為是十年來最大幅度的擴張擁槍權。
由於美國近來接連發生多宗大大小小的槍擊案，令到國會必須正視問題，參議院兩黨目前正為加強槍械管制而立法，是歷來首次，雖然法案有至少十名共和黨籍的聯邦參議員支持而有望過關，但多數共和黨人仍然堅持國民擁槍權不可侵犯。
本身是憲法事務律師的聯邦參議員Josh Hawley就指，自衛權就是憲法第二修正案的核心權利。
Hawley說：「自衛權是憲法第二修正案的核心權利，這就是本案在紐約的情況。」
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment