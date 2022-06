聯邦最高法院推翻紐約州一項槍管法例（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週四推翻紐約州一項限制槍枝的法例,意味著令到擁槍權得到十年來最大幅度擴大,但也有輿論認為,這項裁決可能會導致更多槍械暴力發生。

聯邦最高法院週四以6比3裁決,推翻紐約州一項有108年歷史的槍管法例,認為是違反憲法。

為裁決書主筆的大法官Clarence Thomas指出,憲法第二修正案及第14修正案保障國民,有權在家園外攜帶槍械自衛,但紐約州有關法例就要求必須有“適當理由”,才能申請隱藏帶槍的執照,紐約州這項法例違反憲法,少數派三個自由派大法官的異議書就批評多數派的裁決,妨礙各州槍管法例打擊槍械暴力。

支持槍管法例的陣營也有同感,認為週四的裁決,最終會導致美國街頭發生更多槍擊案。

紐約州長更認為,最高法院週四的裁決是魯莽,應該受到譴責,但紐約以及全國槍會NRA就支持裁決,認為是全國槍主的巨大勝利,而這個裁決被認為是十年來最大幅度的擴張擁槍權。

由於美國近來接連發生多宗大大小小的槍擊案,令到國會必須正視問題,參議院兩黨目前正為加強槍械管制而立法,是歷來首次,雖然法案有至少十名共和黨籍的聯邦參議員支持而有望過關,但多數共和黨人仍然堅持國民擁槍權不可侵犯。

本身是憲法事務律師的聯邦參議員Josh Hawley就指,自衛權就是憲法第二修正案的核心權利。

Hawley說:「自衛權是憲法第二修正案的核心權利,這就是本案在紐約的情況。」

