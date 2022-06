舊金山開設首個戒毒中心 協助無家癮君子

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)開設了第一個戒毒中心。

名為SoMa RISE的戒毒中心,位於舊金山Howard街1076號,該戒毒中心目的是幫助那些無家可歸又吸毒成癮的人,控制冰毒、芬太尼等毒品的攝入量,以防過量致死。

戒毒中心也提供護理服務,並為他們提供一個室內空間,讓他們可以離開街道。

該中心設置20張床位,大多數尋求護理的人,預計停留中心4到12小時,在此期間,他們可以休息、穩定狀況和獲得基本服務,例如乾淨的浴室、床和飯餐。

市長布里德指,需要盡所能將資源集中在最需要的人身上,SoMa RISE中心開業不僅將為有需要的人提供一個安全的空間,亦讓他們為改變踏出一步。

SoMa RISE服務SOMA和Tenderloin社區,最初將在每天上午8點至晚上8點提供服務,中心指營業時間其後將擴大到每週7天、每天24小時不間斷的服務。

