華裔作家黃洋將於6月25日在舊金山(三藩市)總圖書館舉行她的英文獲獎新書《我的棒兒子 My Good Son》發表會。

作家黃洋在中國出生,是柏克萊加大的工程師,她將在6月25日下午1點至3點在舊金山總圖書館Latino Room舉行新書發表會。

《我的棒兒子》這本書是講述關於父母的愛,以及一名男生向他的父母出櫃的故事。

《我的棒兒子》贏得了三項的圖書金獎,新書講座後會有簽名會,該活動將以英文和中文進行,詳細內容,請瀏覽:Sfpl.org

