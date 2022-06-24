Santa Clara縣出現疑似首宗猴痘病例（視頻）

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Santa Clara縣衛生局週四報告，正在調查該縣疑似首例猴痘病例，而灣區衛生部門也提醒暑假出遊民眾要注意。

Santa Clara縣衛生局透露，該名病人疑似染病求診，聯邦疾控中心（CDC）目前正進行有關的化驗，這名病人正在隔離中，而當局也正在和他的密切接觸者聯絡，當局也提醒當地的醫療設施，注意求診病人是否有猴痘症狀。

另外，灣區幾乎所有縣的衛生部門發表聯合聲明，要民眾預防感染猴痘，因為猴痘病毒是透過長時間的皮膚與皮膚之間，和體液的接觸而傳染，這包括人擠的地方和通過性活動，另外一個傳染途徑是接觸帶有病毒的衣物或是床單，目前多數病例是出現在LGBTQ社群。

當局呼籲民眾，要是去人多的室內環境，考慮穿上遮蓋皮膚的衣服，不要和他人分享衣服或床單，要是出遊的話，要注意目的地是否有爆發疫情。

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