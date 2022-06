Santa Clara縣出現疑似首宗猴痘病例（視頻）

【KTSF】

Santa Clara縣衛生局週四報告,正在調查該縣疑似首例猴痘病例,而灣區衛生部門也提醒暑假出遊民眾要注意。

Santa Clara縣衛生局透露,該名病人疑似染病求診,聯邦疾控中心(CDC)目前正進行有關的化驗,這名病人正在隔離中,而當局也正在和他的密切接觸者聯絡,當局也提醒當地的醫療設施,注意求診病人是否有猴痘症狀。

另外,灣區幾乎所有縣的衛生部門發表聯合聲明,要民眾預防感染猴痘,因為猴痘病毒是透過長時間的皮膚與皮膚之間,和體液的接觸而傳染,這包括人擠的地方和通過性活動,另外一個傳染途徑是接觸帶有病毒的衣物或是床單,目前多數病例是出現在LGBTQ社群。

當局呼籲民眾,要是去人多的室內環境,考慮穿上遮蓋皮膚的衣服,不要和他人分享衣服或床單,要是出遊的話,要注意目的地是否有爆發疫情。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。