拜登政府草擬新規定 限制煙草產品尼古丁含量

拜登政府草擬新規定,限制煙草產品內的尼古丁含量,將讓吸煙者不容易上癮,甚至不會上癮,同時可以令煙民較容易戒煙。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)正草擬新規定,降低尼古丁在煙草產品中的含量,訂定的尼古丁含量標準,將使吸煙者不容易上癮,甚至不會上癮,同時可以令煙民較容易戒煙。

FDA説,尼古丁是導致吸煙者上癮的成份。

根據草擬的新規定,當局將會設定香煙和其他煙草產品中的尼古丁含量上限。

無煙兒童活動主席Matthew Myers說:「這是最佳的方法來減少吸煙者因為吸煙而死亡。」

根據CDC聯邦疾控中心,每年有5分之1的死亡個案是因吸煙致死。

2014年的數據顯示,每年超過48萬吸煙者死亡。

Myers說:「對於年輕人來說,煙草的的味道不好,他們繼續吸煙是因為他們已經上癮,降低尼古丁含量將對年輕人的健康有利。」

當局指成年的煙民當中,87%是在未成年時已開始吸煙,過半在未滿18歲時已上癮,因此新規定如果落實執行,將可以減少煙癮的問題,並防止青少年吸煙成癮,成為長期煙民,降低尼古丁含量將造福整個社會。

不過這個新規定還在草擬中,並需要經過公眾諮詢,可能至少要一年時間才通過。

專家說,煙草商可能會控告政府來阻止新規定的實施。

