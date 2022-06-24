拜登政府草擬新規定 限制煙草產品尼古丁含量

June 24, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pixabay)

【KTSF】

拜登政府草擬新規定，限制煙草產品內的尼古丁含量，將讓吸煙者不容易上癮，甚至不會上癮，同時可以令煙民較容易戒煙。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）正草擬新規定，降低尼古丁在煙草產品中的含量，訂定的尼古丁含量標準，將使吸煙者不容易上癮，甚至不會上癮，同時可以令煙民較容易戒煙。

FDA説，尼古丁是導致吸煙者上癮的成份。

根據草擬的新規定，當局將會設定香煙和其他煙草產品中的尼古丁含量上限。

無煙兒童活動主席Matthew Myers說：「這是最佳的方法來減少吸煙者因為吸煙而死亡。」

根據CDC聯邦疾控中心，每年有5分之1的死亡個案是因吸煙致死。

2014年的數據顯示，每年超過48萬吸煙者死亡。

Myers說：「對於年輕人來說，煙草的的味道不好，他們繼續吸煙是因為他們已經上癮，降低尼古丁含量將對年輕人的健康有利。」

當局指成年的煙民當中，87%是在未成年時已開始吸煙，過半在未滿18歲時已上癮，因此新規定如果落實執行，將可以減少煙癮的問題，並防止青少年吸煙成癮，成為長期煙民，降低尼古丁含量將造福整個社會。

不過這個新規定還在草擬中，並需要經過公眾諮詢，可能至少要一年時間才通過。

專家說，煙草商可能會控告政府來阻止新規定的實施。

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