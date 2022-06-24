拜登形容高院裁決屬錯誤 將要求國會把墮胎權編入聯邦法典

【KTSF 張麗月報導】
總統拜登形容，聯邦最高法院週五的裁決是悲哀的日子，他要求國會將1973年的墮胎權合法化裁決編入聯邦法典，又促請選民選出支持婦女有墮胎權的官員。
最高法院推翻1973年「Roe v. Wade 路起訴韋德案」，（下稱「路案」）的裁決，取消婦女擁有憲法墮胎權之後，總統拜登承諾將會盡力運用政府權力，去保護婦女擁有的墮胎權，以確保無人會被排斥於合法的墮胎服務，他說週五是悲哀的日子，但並不代表鬥爭結束。
拜登說：「這是極端思想的體現，和最高法院悲哀的錯誤，我認為法院作出前所未有的決定，很明顯就是奪走一種憲法權利，是許多美國人被認為的基本權利。」
拜登說，只有國會有權採取行動去還原「路案」，去保護婦女的墮胎權，他不可以用總統行政命令權力去做，他因此促請國會將1973年「路案」的裁決編入聯邦法典，以便永久實施。
拜登又呼籲選民在今年11月的中期選舉，選出更多在國會參眾兩院支持婦女墮胎權的議員，他同時也呼籲民眾在反映意見時，要和平舉行示威，暴力不可以解決到問題。
國會眾議長普洛西就指，共和黨人正策劃一個全國墮胎禁令。
普洛西說：「要警惕，共和黨人正策劃全國墮胎禁令，不准他們在國會佔多數去做。」
前總統奧巴馬夫婦也都分別發表聲明，嚴厲批評最高法院週五的裁定，但前總統特朗普就表示贊同，認為最高法院將墮胎權問題，交回各州自行處置是做對的。
目前有15個州包括德州在內，將會全面禁止婦女墮胎，這些州大多數是南方的州，部份是中西部的州，此外，喬治亞、南卡與俄亥俄州就會禁止婦女在懷孕6星期後墮胎，而阿里桑拿及佛羅里達就禁止懷孕15週墮胎。
艾奧瓦州原本禁止懷孕22週後墮胎，現在當地共和黨人很可能會尋求全面禁止人工流產手術，尤其是艾奧瓦州最高法院在本月較早時已經表明，艾州憲法沒有墮胎權。
另一方面，全國有20個州，包括加州在內及首都華盛頓，就預期會繼續保留婦女墮胎權。
有法律界學者指出，民主黨主導的州，可能增加對墮胎服務的資源，而墮胎藥物的普及也都很難禁絕，所以就算共和黨控制的州，無論如何做都難以令全國禁絕墮胎。
在今次最高法院中，支持推翻1973年裁決的大法官Brett Kavanaugh，在辯論時也不認為最高法院可以頒布全國墮胎禁令，因為最高法院對墮胎問題應保持中立。
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