拜登形容高院裁決屬錯誤 將要求國會把墮胎權編入聯邦法典

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登形容,聯邦最高法院週五的裁決是悲哀的日子,他要求國會將1973年的墮胎權合法化裁決編入聯邦法典,又促請選民選出支持婦女有墮胎權的官員。

最高法院推翻1973年「Roe v. Wade 路起訴韋德案」,(下稱「路案」)的裁決,取消婦女擁有憲法墮胎權之後,總統拜登承諾將會盡力運用政府權力,去保護婦女擁有的墮胎權,以確保無人會被排斥於合法的墮胎服務,他說週五是悲哀的日子,但並不代表鬥爭結束。

拜登說:「這是極端思想的體現,和最高法院悲哀的錯誤,我認為法院作出前所未有的決定,很明顯就是奪走一種憲法權利,是許多美國人被認為的基本權利。」

拜登說,只有國會有權採取行動去還原「路案」,去保護婦女的墮胎權,他不可以用總統行政命令權力去做,他因此促請國會將1973年「路案」的裁決編入聯邦法典,以便永久實施。

拜登又呼籲選民在今年11月的中期選舉,選出更多在國會參眾兩院支持婦女墮胎權的議員,他同時也呼籲民眾在反映意見時,要和平舉行示威,暴力不可以解決到問題。

國會眾議長普洛西就指,共和黨人正策劃一個全國墮胎禁令。

普洛西說:「要警惕,共和黨人正策劃全國墮胎禁令,不准他們在國會佔多數去做。」

前總統奧巴馬夫婦也都分別發表聲明,嚴厲批評最高法院週五的裁定,但前總統特朗普就表示贊同,認為最高法院將墮胎權問題,交回各州自行處置是做對的。

目前有15個州包括德州在內,將會全面禁止婦女墮胎,這些州大多數是南方的州,部份是中西部的州,此外,喬治亞、南卡與俄亥俄州就會禁止婦女在懷孕6星期後墮胎,而阿里桑拿及佛羅里達就禁止懷孕15週墮胎。

艾奧瓦州原本禁止懷孕22週後墮胎,現在當地共和黨人很可能會尋求全面禁止人工流產手術,尤其是艾奧瓦州最高法院在本月較早時已經表明,艾州憲法沒有墮胎權。

另一方面,全國有20個州,包括加州在內及首都華盛頓,就預期會繼續保留婦女墮胎權。

有法律界學者指出,民主黨主導的州,可能增加對墮胎服務的資源,而墮胎藥物的普及也都很難禁絕,所以就算共和黨控制的州,無論如何做都難以令全國禁絕墮胎。

在今次最高法院中,支持推翻1973年裁決的大法官Brett Kavanaugh,在辯論時也不認為最高法院可以頒布全國墮胎禁令,因為最高法院對墮胎問題應保持中立。

