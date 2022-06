同志榮耀大遊行本週末舉行 舊金山交通有特別安排

【KTSF 尹晉豪報導】

經歷了兩年的疫情,舊金山(三藩市)同志榮耀大遊行將會在本週末回歸,預計交通擁堵的情況會在市中心出現。

星期一的金州勇士勝利遊行,成為灣區捷運(BART)自疫情爆發以來最繁忙的一天,在本星期日可能將會出現相同的情況。

舊金山警察局表示,由於預計會有大量人群,因此會派出大量人手來維持治安,呼籲市民負責任地慶祝。

在本週末,Muni和捷運兩個公共交通系統,正在為週日高峰客流量做準備,捷運將在上午8點至晚上8點增加班次和提供特別列車,捷運預計最繁忙的時間將從上午10點至下午2點,和下午4點到晚上8點之間。

同志榮耀遊行的路線與勇士勝利遊行類似,將於上午10時半在Market和Beale街開始,在Market和8街結束,捷運官員鼓勵乘客在Montgomery和Powell站下車,和提醒乘坐Richmond到Millbrae紅線列車的乘客,為自己安排額外的時間。

官員又呼籲市民預早在手機上安裝Clipper卡。

另一方面,Muni的49號巴士將會8分鐘一班,在McAllister和Van Ness街讓市民下車。

遊行期間,行走於Market街的Muni線路,將改道至Mission街。

此外,Muni輕軌列車多個站的出入口,亦因遊行活動,由星期四到下星期一早上6點有改動。

Muni又表示,每個人都必須通過金屬探測器檢查,並且所有行李都將被搜查,不允許攜帶大於18X18英寸的袋子進入。

舊金山交通局(SFMTA)提醒大家,當日交通將極度擁堵,尋找停車位將非常困難,多條街道亦都會封閉,其中一些最早從星期四上午9點開始。

交通局強調,從本週五晚上8點,至下週一早上6點,市民不可在市府停車場出入。

如果市民想了解更多的資訊,請瀏覽http://sfmta.com,按Travel & Transit Updates一欄。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。