奧克蘭父親騎單車被車撞死 兩兒子目睹經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一名失聰的父親,上星期四與兩個年幼的兒子在市中心地區騎單車,一輛高速行駛的汽車撞倒剛剛騎單車進入行人過路線的事主,肇事司機不顧而去,事主傷重死亡,而他兩個兒子雖然沒有受傷,但目擊父親被撞倒的一刻,接著下來部分片段能引起觀眾不安,敬請留意。

奧克蘭警方證實,死者名叫Dmitry Putilov,上星期四晚上8點半左右,事主與分別8歲和6歲的兒子在市中心區14街夾Jefferson街騎單車,當事主從行人道剛剛左轉進入行人過路線時,一輛黑色汽車高速駛過,撞倒事主後不顧而去,事主送院後傷重死亡。

從警方發布的閉路電視片段可見,當時還未天黑,兩個男童騎著單車跟在父親後面,看到案發過程。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「這是沒有同情心,缺乏同情心,甚至不會停下來,查看被撞倒的人和兩個年幼的兒童,我身為父親,難以想像和孩子們一起騎單車,然而他們要目擊我被撞死

警方表示,肇事汽車是一輛黑色四門Infiniti房車,警方仍然未曾掌握車牌號碼,因此呼籲附近商家和市民提供手機或閉路電視片段,警方懸紅一萬元緝拿涉案人士。

根據GoFundMe網站資料,死者Putilov 42歲,是個失聰人士,在蘇聯出生,移民歐洲之後來到美國。

他雖然失聰,但有許多朋友,他從事建築並曾為許多失聰人士,裝修房屋。

死者遺下母親,兩名成年兒子,以及兩名年幼的兒子。

如果市民有這宗案件的資料,可致電警方,電話:(510) 777-8570。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。