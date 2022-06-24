奧克蘭父親騎單車被車撞死 兩兒子目睹經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一名失聰的父親，上星期四與兩個年幼的兒子在市中心地區騎單車，一輛高速行駛的汽車撞倒剛剛騎單車進入行人過路線的事主，肇事司機不顧而去，事主傷重死亡，而他兩個兒子雖然沒有受傷，但目擊父親被撞倒的一刻，接著下來部分片段能引起觀眾不安，敬請留意。

奧克蘭警方證實，死者名叫Dmitry Putilov，上星期四晚上8點半左右，事主與分別8歲和6歲的兒子在市中心區14街夾Jefferson街騎單車，當事主從行人道剛剛左轉進入行人過路線時，一輛黑色汽車高速駛過，撞倒事主後不顧而去，事主送院後傷重死亡。

從警方發布的閉路電視片段可見，當時還未天黑，兩個男童騎著單車跟在父親後面，看到案發過程。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「這是沒有同情心，缺乏同情心，甚至不會停下來，查看被撞倒的人和兩個年幼的兒童，我身為父親，難以想像和孩子們一起騎單車，然而他們要目擊我被撞死

警方表示，肇事汽車是一輛黑色四門Infiniti房車，警方仍然未曾掌握車牌號碼，因此呼籲附近商家和市民提供手機或閉路電視片段，警方懸紅一萬元緝拿涉案人士。

根據GoFundMe網站資料，死者Putilov 42歲，是個失聰人士，在蘇聯出生，移民歐洲之後來到美國。

他雖然失聰，但有許多朋友，他從事建築並曾為許多失聰人士，裝修房屋。

死者遺下母親，兩名成年兒子，以及兩名年幼的兒子。

如果市民有這宗案件的資料，可致電警方，電話：(510) 777-8570。

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