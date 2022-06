【KTSF】

舊金山(三藩市)警方週五宣布,本週在Muni列車上槍殺Nesta Bowen的疑犯已被捕,警方發言人重申,槍擊事件與即將舉行的同志榮耀月活動無關。

警方表示,26歲的Javon Green週四在東灣Pittsburg被捕。

槍擊事件發生在周三早上,在Castro和Forrest Hill站,一輛人多擠迫的Muni輕軌列車上,27歲的Nesta Bowen中槍身亡,一名受傷的70歲男子被送往醫院,隨後出院。

