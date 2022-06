名廚甄文達開拍全新烹飪節目「大廚真功夫」（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

名廚甄文達(Martin Yan)主持烹飪節目40多年,向主流社會推廣中國菜,近日獲頒James Beard終身成就獎,並開拍全新節目「大廚真功夫」。

甄文達對自己獲頒James Beard終身成就獎覺得十分榮幸,他指獎項被喻為奧斯卡,一年只頒發予一個人。

甄文達說:「我估計我是第一個中國師傅取得這個終身成就獎,所以我覺得很榮幸,因為就猶如你的同行,認證了你於美食的成就。」

他指取得獎項不是他一個人的榮耀,全世界的中國廚師,在世界各地辛勤勞動,所以這個獎是代表他們領取。

甄文達說:「千千萬萬的中國師傅,在國內、香港、台灣,任何地方,尤其是在美國,很多辛辛勞勞,一身汗水,未必有機會取得這個獎,所以我這個獎是與他們分享的,我希望大家都得到這個終身成就獎。」

他指,有見近年的仇亞罪行,希望身為廚師,能將中國的歷史文化介紹給主流社會。

甄文達說:「讓他們明白多點中國人對美國,在不單美食上、而是對文化、經濟、科學、各個領域,對美國政府及社會的貢獻。」

甄文達表示,與26台合作30多年,製作了很多節目,從第一輯節目用廣東話,到後來用普通話,甚至是英文節目,到現在開拍的全新烹飪節目《大廚真功夫》。

他說很喜歡拍節目,將會走遍灣區的飲食名店,並訪問一些大廚。

甄文達說:「我希望好快能再拍一個新的節目,叫做《大廚真功夫》,希望你們各位26台觀眾,不停地繼續支持26台,繼續去觀看這個節目《大廚真功夫》。」

