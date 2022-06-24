名廚甄文達開拍全新烹飪節目「大廚真功夫」（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

名廚甄文達（Martin Yan）主持烹飪節目40多年，向主流社會推廣中國菜，近日獲頒James Beard終身成就獎，並開拍全新節目「大廚真功夫」。

甄文達對自己獲頒James Beard終身成就獎覺得十分榮幸，他指獎項被喻為奧斯卡，一年只頒發予一個人。

甄文達說：「我估計我是第一個中國師傅取得這個終身成就獎，所以我覺得很榮幸，因為就猶如你的同行，認證了你於美食的成就。」

他指取得獎項不是他一個人的榮耀，全世界的中國廚師，在世界各地辛勤勞動，所以這個獎是代表他們領取。

甄文達說：「千千萬萬的中國師傅，在國內、香港、台灣，任何地方，尤其是在美國，很多辛辛勞勞，一身汗水，未必有機會取得這個獎，所以我這個獎是與他們分享的，我希望大家都得到這個終身成就獎。」

他指，有見近年的仇亞罪行，希望身為廚師，能將中國的歷史文化介紹給主流社會。

甄文達說：「讓他們明白多點中國人對美國，在不單美食上、而是對文化、經濟、科學、各個領域，對美國政府及社會的貢獻。」

甄文達表示，與26台合作30多年，製作了很多節目，從第一輯節目用廣東話，到後來用普通話，甚至是英文節目，到現在開拍的全新烹飪節目《大廚真功夫》。

他說很喜歡拍節目，將會走遍灣區的飲食名店，並訪問一些大廚。

甄文達說：「我希望好快能再拍一個新的節目，叫做《大廚真功夫》，希望你們各位26台觀眾，不停地繼續支持26台，繼續去觀看這個節目《大廚真功夫》。」

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