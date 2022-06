Lowell高中恢復擇優錄取收生制 社區有何意見

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)教委會週三開會,最終以4比3票表決於2023-24學年恢復擇優錄取,舊金山市參事馬兆明亦感謝教委會這個決定。

Lowell高中自疫情起採用抽籤入學制收生政策的爭論持續兩年後,2023年秋季學期,將會恢復過往的擇優制。

於7個教委中,贊成延長抽籤制一年的有Mark Sanchez、Kevin Boggess及Matt Alexander,反對的有Lisa Weissman-Ward、Lainie Motamedi、徐安及林謙悅。

據舊金山紀事報,支持擇優錄取的教委表示,他們支持成績卓越的學生,同時亦會正視校區中的平等問題。

亦有市民指,學生需要有選擇,而Lowell高中既是提供免費教育的公立學校,但同時也擁有私立學校的優良學習風氣。

而支持抽籤制的教委會副主席Boggess指,他不想將問題政治化,好讓社區可以討論為何校區中,有一間比其他學校優越的Lowell高中。

亦有市民指,Lowell高中有太多亞裔學生,亦造成對拉美裔及非洲裔的歧視,而抽籤制使校內更多元化。

舊金山市參事馬兆明向本台透露,感謝教委會的決定,指他一直提倡擇優錄取,能保持Lowell高中作為加州的頭幾間頂尖學校,同時間亦致力提升Lowell的種族多元,及向所有高中增加資源。

