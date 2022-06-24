聯邦最高法院推翻墮胎權 加州和舊金山如何應對

【KTSF 張麗月報導】

對於聯邦最高法院推翻有關墮胎合法化的裁決，加州和舊金山（三藩市）有何應對方法呢？

舊金山市長布里德說，最高法院的裁決為婦女帶來災難，她因此宣布採取一些初步措施，以應對所帶來的衝擊，以及確保舊金山繼續支持和保護婦女的選擇權利。

這些措施包括，市府的婦女事務部門將會評估外州湧來接受墮胎手術的人數，然後決定市府下一步行動，同時將會同灣區的醫療提供者、爭取權益的組織以及地方政府機構，合作評估灣區的墮胎服務是否足夠。

由於預計墮胎服務需求可能會增加，市府也會分發25萬元的緊急補助給當地的組織，以便即時提供服務，支援婦女繼續可以得到所需的照顧。

此外，州長紐森簽署AB 1666法案，目的是保護接受墮胎的婦女和醫生等人員，避免他們被其他禁止墮胎的州份提出民事訴訟。

紐森也在社交媒體發聲，強調墮胎在加州仍然是合法，並且全力維護墮胎權，以及宣布他簽署的新法案，令到加州是婦女的安全避風港。

目前西岸的加州、俄勒岡州和華盛頓州已經共同發表聯合聲明，承諾捍衛婦女的墮胎權。

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