聯邦最高法院推翻墮胎權 加州和舊金山如何應對

【KTSF 張麗月報導】

對於聯邦最高法院推翻有關墮胎合法化的裁決,加州和舊金山(三藩市)有何應對方法呢?

舊金山市長布里德說,最高法院的裁決為婦女帶來災難,她因此宣布採取一些初步措施,以應對所帶來的衝擊,以及確保舊金山繼續支持和保護婦女的選擇權利。

這些措施包括,市府的婦女事務部門將會評估外州湧來接受墮胎手術的人數,然後決定市府下一步行動,同時將會同灣區的醫療提供者、爭取權益的組織以及地方政府機構,合作評估灣區的墮胎服務是否足夠。

由於預計墮胎服務需求可能會增加,市府也會分發25萬元的緊急補助給當地的組織,以便即時提供服務,支援婦女繼續可以得到所需的照顧。

此外,州長紐森簽署AB 1666法案,目的是保護接受墮胎的婦女和醫生等人員,避免他們被其他禁止墮胎的州份提出民事訴訟。

紐森也在社交媒體發聲,強調墮胎在加州仍然是合法,並且全力維護墮胎權,以及宣布他簽署的新法案,令到加州是婦女的安全避風港。

目前西岸的加州、俄勒岡州和華盛頓州已經共同發表聯合聲明,承諾捍衛婦女的墮胎權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。