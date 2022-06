【KTSF 周正鈞報導】

有宗教領袖及反墮胎組織表示,他們已經等了這個裁決很久。

在舊金山的天主教區大主教Salvatore Cordileone指,最高法院週五的裁決是經歷50年的耐心、愛心,以及所有人憑信心的努力而達成,他認為,這個只是個開始而不是結束。

他又指要加倍支援,那一些生育有困難的家庭,也要憐憫也一些經歷墮胎傷痛的人。

另外,在灣區多次舉辦反對墮胎遊行的The Right to Life組織,負責人就指還有很多工作需要做。

The Right to Life League負責人Theresa Brennan說:「我知道他們有我的身體我的選擇,但於我那未出生的嬰兒,也有基本權利,我也知道有些人會感到母親的權利被剝奪,但我相信全國應該要一起為女性提供資源及後盾。」

