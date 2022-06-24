大法官Clarence Thomas稱高院也應考慮推翻避孕及同性婚姻等權益

June 24, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The Heritage Foundation / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

保守派大法官之一的Clarence Thomas週五也發表意見，認為最高法院也應該考慮推翻憲法保障下的國民避孕權，及同性婚姻等權益。

Thomas發表的意見書認為，週五最高法院推翻1973年的墮胎權裁決，雖然不會直接影響其他的國民權益，但最高法院在審議其他重大的民權訴訟時，也可以援引審理墮胎權案件同樣的理據，包括重新考慮避孕手段、同性行為及同性婚姻問題。

雖然代表多數派撰寫週五判決書的大法官Sam Alito強調，週五的裁決不能用來質疑其他同墮胎問題無關的案例，但持異議的三位自由派大法官則認為，既然能夠推翻已經實行半個世紀的墮胎權，其他的自由權也難保會被推翻，因為引申所及避孕及同志婚姻都屬於同一個憲法制度下的事物，也屬於最個人生活的自主決定，最高法院可以推翻一項，也可以推翻另一項。

拜登總統也有同感：「Thomas大法官今天說了這麼多，他明確呼籲重新考慮婚姻平等的權利，即夫妻選擇避孕的權利，這是法院正在帶我們走極端和危險的道路。」

同志權益陣營直指，週五的裁決嚴重侵犯個人私隱權，令國民所享有的其他權益都受到威脅。

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