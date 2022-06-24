首席大法官批評5位保守派大法官做得過份

June 24, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 吳倩妤報導】

身為保守派的首席大法官John Roberts，今次倒戈對推翻「路起訴韋德案」投反對票，批評其他5位保守派大法官做得過份。

Roberts雖然在密西西比訴訟中，跟隨多數保守派大法官投下贊成票，但對於推翻「路起訴韋德案」（路案），他就不贊同，他另行發表意見，指在「路案」今次多數派大法官做得過份，對司法系統造成嚴重的衝擊。

Roberts因此認為，最高法院作出一個比較「狹隘」的裁定，會比較沒有那麼大的震盪，反映他支持禁止婦女懷孕15週後做流產手術，並不贊成完全取消婦女墮胎權。

其他三名持異議的自由派大法官就指出，週五推翻「路案」的裁決，非常不智及有破壞力，將婦女的選擇權剝奪而交給州控制，令婦女失去權利、控制、尊嚴，他們擔心最高法院多數票將會瞄準法治，對美國人不利，也衝擊國民對法律制度的信任。

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