首席大法官批評5位保守派大法官做得過份

【KTSF 吳倩妤報導】

身為保守派的首席大法官John Roberts,今次倒戈對推翻「路起訴韋德案」投反對票,批評其他5位保守派大法官做得過份。

Roberts雖然在密西西比訴訟中,跟隨多數保守派大法官投下贊成票,但對於推翻「路起訴韋德案」(路案),他就不贊同,他另行發表意見,指在「路案」今次多數派大法官做得過份,對司法系統造成嚴重的衝擊。

Roberts因此認為,最高法院作出一個比較「狹隘」的裁定,會比較沒有那麼大的震盪,反映他支持禁止婦女懷孕15週後做流產手術,並不贊成完全取消婦女墮胎權。

其他三名持異議的自由派大法官就指出,週五推翻「路案」的裁決,非常不智及有破壞力,將婦女的選擇權剝奪而交給州控制,令婦女失去權利、控制、尊嚴,他們擔心最高法院多數票將會瞄準法治,對美國人不利,也衝擊國民對法律制度的信任。

