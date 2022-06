國會聽證聚焦特朗普向司法部施壓試圖推翻大選結果

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會週五舉行的聽證,聚焦於前總統特朗普和前聯邦司法部官員Jeffrey Clark如何向司法部施壓,去試圖推翻2020年大選結果。

2020年12月,時任副聯邦司法部長Jeff Rosen上任,接替司法部長巴爾辭職後的空缺,直到2021年1月,有消息指,在總統選舉結果起爭議後,由於Rosen表明司法部不能改變選舉結果,特朗普一度想炒了Jeff Rosen,改由當時署理主管司法部民權事務的環保律師Jeffrey Clark出任署理司法部長,但遭到司法部高層大力反對,並以全體辭職而令特朗普打消主意。

Rosen在2021年中曾向參議會作證,指Jeffrey Clark曾試圖令司法部附和特朗普而改變選舉結果,委員會內少數共和黨人之一的Adam Kinzinger,週四帶頭提出質詢時指出,Clark如果出任司法部長,唯一的資格就是依照特朗普的吩咐做事。

眾議院特別調查委員會主席Bennie Thompson說,安插Clark入司法部,以及特朗普競選陣營對司法部的施壓,「基本上是一種政治政變」。

在視像作證中,前白宮律師Eric Herschmann表示,關於Clark唯一所知的就是環保和選舉挑戰。

週四作證的還有前署理副司法部長Richard Donoghue,他展示一些手寫筆記,關於他與特朗普的電話通訊,他指特朗普當時對他說,「你只需要說選舉舞弊就可以,其他的由我和共和黨國會議員搞定」。

