食物價格急漲 專家教大家如何吃得健康又省錢

通貨膨脹處於40年來的最高水平,食品也是幾十年來最貴,專家說,有方法可以吃得健康又省錢。

最新的通脹報告顯示,直到5月為止,食物價格上漲了12%,這是從1979年以來最高升幅,雞蛋、魚和肉類的價格飆升。

俄亥俄州立大學的註冊營養師Amy Patton說:「現在食物越來越昂貴,但仍有便宜和健康的選擇

Patton說,大家可以減少進食肉類,改為增加進食豆類和扁豆類,來補充蛋白質。

大家也可以購買整個蔬菜和生果,因為已經切好的蔬果會比較昂貴,也可以考慮採用急凍蔬菜,或購買罐頭。

Patton說:「我會認為手頭拮据的人,寧願吃沖洗過的罐頭蔬菜,都好過完全不吃蔬菜

商店自家牌子的食品,通常是比較便宜,嚴格按照雜貨清單去購買,不要在肚餓的時候買食物,平時就儲存一些健康食品。

Patton說:「你炆牛腩或炒菜,可以加一杯西芹,或用芹菜粒或切片,加上鷹嘴豆泥或花生醬做零食

