食物價格急漲 專家教大家如何吃得健康又省錢

【KTSF 梁展穎報導】

通貨膨脹處於40年來的最高水平，食品也是幾十年來最貴，專家說，有方法可以吃得健康又省錢。

最新的通脹報告顯示，直到5月為止，食物價格上漲了12%，這是從1979年以來最高升幅，雞蛋、魚和肉類的價格飆升。

俄亥俄州立大學的註冊營養師Amy Patton說：「現在食物越來越昂貴，但仍有便宜和健康的選擇

Patton說，大家可以減少進食肉類，改為增加進食豆類和扁豆類，來補充蛋白質。

大家也可以購買整個蔬菜和生果，因為已經切好的蔬果會比較昂貴，也可以考慮採用急凍蔬菜，或購買罐頭。

Patton說：「我會認為手頭拮据的人，寧願吃沖洗過的罐頭蔬菜，都好過完全不吃蔬菜

商店自家牌子的食品，通常是比較便宜，嚴格按照雜貨清單去購買，不要在肚餓的時候買食物，平時就儲存一些健康食品。

Patton說：「你炆牛腩或炒菜，可以加一杯西芹，或用芹菜粒或切片，加上鷹嘴豆泥或花生醬做零食

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