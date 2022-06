【KTFS】

兩年前加州創紀錄的山火季節,為民眾帶來了嚴重的空氣污染,但到底有多差呢?

一份新的報告發現,2020年,全美20個懸浮微粒污染最嚴重的縣,當中有19個位於加州,長期下去,有機會減短人類壽命。

微粒被人吸入,然後進入肺部和血液,就會造成肺部疾病和心臟病等一系列問題。

位於Sierra山腳的Mariposa縣,是全國懸浮微粒濃度最高的地方,如果污染物持續存在,預計平均壽命將下降1.7年。

報告雖然指出,加州的空氣質量是全美最差,但仍然比地球上空氣最髒的部分地區清潔得多,例如南亞、中非和西非。

