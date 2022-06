【KTSF】

白宮同意取消約60億美元的聯邦學生貸款債務。

受惠對象是聲稱被大學欺騙的借款人,例如大學誇大畢業生就業率,或轉移學分的能力。

這些借款人可以向聯邦教育部申訴,要求減免貸款債務。

但在特朗普總統執政期間,教育部的個案處理停滯不前,幾名借款人在2019年向聯邦政府提出集體訴訟。

教育部週三與原告達成和解協議,20萬受影響的借款人,剩餘的聯邦學生貸款債務將一筆勾銷,如果法官批准協議,另外6萬4千名提出申訴的借款人,也可能有資格獲得債務減免。

