東灣Alameda縣衛生總監宣佈,由週六凌晨零時起解除室內口罩令。

縣衛生總監Nick Moss表示,新一波疫情已見頂,近期新症持續減少、住院率保持平穩、污水檢測樣本的病毒量亦下降,因此決定解除6月3日重新實施的室內口罩令。

Moss強調,雖然解除口罩令,但新型肺炎病毒仍然在社區傳播,風險仍在,尤其對高風險群組,如長者和長期病患,因此敦促市民繼續採取防範措施,包括接種疫苗、在室內公共場所繼續戴口罩、身體不適時留在家中。

