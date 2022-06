【KTSF】

電動車Tesla行政總裁Elon Musk表示,未來三個月將裁減一成月薪員工。

在週二發佈的短片中,Musk說,公司在某些領域發展得太快,所以需要裁員,裁減人數佔員工總數3%至3.5%。

但他說,一年後他預期員工總數會比現在多。

