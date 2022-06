【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)現正調查,美國史上最大型的流行性腦膜炎爆發,患者大部分是同性戀、雙性戀或跨性別的人士。

流行性腦膜炎包括血液感染和腦膜炎,會影響腦部外層和脊髓。

到目前為止有24宗感染,和7宗死亡個案。

CDC說,爆發最主要是在LGBTQ性小眾群體,當中包括HIV病毒帶原者,大約一半患者是西語系拉美裔男性,這次爆發主要影響佛羅里達州居民,及某期間曾去佛州旅遊的人士。

CDC建議佛州的LGBTQ的男性接種預防腦膜炎的疫苗。

