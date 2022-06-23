San Mateo縣Edgewood山火已超過八成受控（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週二下午發生的San Mateo縣Edgewood大火，火勢已有超過八成受控，當局正在調查起火原因，週二被強制疏散的居民，週二晚上陸續回家。

在大批消防人員努力滅火超過24小時之後，週二下午發生的Edgewood草叢大火，滅火行動有明顯進展，到週三晚8點已經有80%受控。

根據加州消防局Cal Fire，週二下午兩點多，火勢從Edgewood Road和Crestview Drive路口開始延燒，隨後擴大，並分開成兩場大火，分別是Edgewood大火，以及Colton大火。

其中Colton大火在週二下午近4點被撲滅，Edgewood大火則持續延燒至今，當局隨後對Emerald Hill附近居民發布強制疏散令，並設立緊急避難中心協助受影響的民眾。

疏散令在週二晚8點多取消，居民已經在昨晚陸續返回家中，不過受到停電影響，仍有很多住戶週三無電可用，這位女士需要讓手機充電和開冷氣，幸運的是她的家還在。

受影響的居民說：「我一直到昨晚（週二）午夜才回家，之前並不知道家是不是還在。」

週二疏散令發布後，居民們合作將社區的馬匹和小動物也帶離火場威脅，目前起火原因還在調查，有居民私下告訴KPIX電視台記者，聽到似乎像爆炸啪的一聲，然後電線杆倒下，最後冒出煙，居民最早在2時20分通報停電，火災的通報電話最早則是2時24分，附近Canada Road的PG&E變電所邊緣，則看到有一處草叢燒焦。

消防人員指出，這一帶有許多橡樹，而且不乏有毒的橡樹，許多樹上還能看到週二消防直升機在空中噴灑的粉末，有效幫助滅火，而居民平日的準備也很重要。

消防大隊長Bob Simmons說：「數間房屋昨天能被保留下來，是因為他們有很好的清空草叢。」

週二的大火導致兩名消防員受傷，被送往史丹福醫學中心，治療後已經都出院，週二還有感恩的居民，特地運送Pizza給消防人員，感謝他們的辛勞。

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