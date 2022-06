San Mateo縣Edgewood山火已超過八成受控（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週二下午發生的San Mateo縣Edgewood大火,火勢已有超過八成受控,當局正在調查起火原因,週二被強制疏散的居民,週二晚上陸續回家。

在大批消防人員努力滅火超過24小時之後,週二下午發生的Edgewood草叢大火,滅火行動有明顯進展,到週三晚8點已經有80%受控。

根據加州消防局Cal Fire,週二下午兩點多,火勢從Edgewood Road和Crestview Drive路口開始延燒,隨後擴大,並分開成兩場大火,分別是Edgewood大火,以及Colton大火。

其中Colton大火在週二下午近4點被撲滅,Edgewood大火則持續延燒至今,當局隨後對Emerald Hill附近居民發布強制疏散令,並設立緊急避難中心協助受影響的民眾。

疏散令在週二晚8點多取消,居民已經在昨晚陸續返回家中,不過受到停電影響,仍有很多住戶週三無電可用,這位女士需要讓手機充電和開冷氣,幸運的是她的家還在。

受影響的居民說:「我一直到昨晚(週二)午夜才回家,之前並不知道家是不是還在。」

週二疏散令發布後,居民們合作將社區的馬匹和小動物也帶離火場威脅,目前起火原因還在調查,有居民私下告訴KPIX電視台記者,聽到似乎像爆炸啪的一聲,然後電線杆倒下,最後冒出煙,居民最早在2時20分通報停電,火災的通報電話最早則是2時24分,附近Canada Road的PG&E變電所邊緣,則看到有一處草叢燒焦。

消防人員指出,這一帶有許多橡樹,而且不乏有毒的橡樹,許多樹上還能看到週二消防直升機在空中噴灑的粉末,有效幫助滅火,而居民平日的準備也很重要。

消防大隊長Bob Simmons說:「數間房屋昨天能被保留下來,是因為他們有很好的清空草叢。」

週二的大火導致兩名消防員受傷,被送往史丹福醫學中心,治療後已經都出院,週二還有感恩的居民,特地運送Pizza給消防人員,感謝他們的辛勞。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。