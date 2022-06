聖荷西謀殺案疑犯與警對峙12小時後被警方擊斃

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西一個雙重謀殺案的疑犯,與警方對峙12小時後被警方擊斃。

警方首先接報昨晚7時左右,在東聖荷西Mt. Shasta Drive 1400號路段發生槍擊案,傷者送院後傷重死亡。

警方指涉案疑犯之後開車到距離聖荷西85英里的中谷城市Modesto,晚上9時左右,涉嫌開槍射殺另一名女子,然後再開車返回聖荷西。

警方表示,當時正在追蹤疑犯的行蹤,並聯同加州公路巡警在101號公路上展開警匪追逐,期間疑犯曾向警察開槍,警方還火,疑犯後來棄車,躲藏在聖荷西Bendorf Drive一間屋的後院裡,與警方對峙超過12小時,期間再向警方開槍。

警方最終在早上向疑犯開槍,疑犯送院後證實不治,警方正調查行兇動機。

