聖荷西謀殺案疑犯與警對峙12小時後被警方擊斃

【KTSF 朱慧琪報導】
南灣聖荷西一個雙重謀殺案的疑犯，與警方對峙12小時後被警方擊斃。
警方首先接報昨晚7時左右，在東聖荷西Mt. Shasta Drive 1400號路段發生槍擊案，傷者送院後傷重死亡。
警方指涉案疑犯之後開車到距離聖荷西85英里的中谷城市Modesto，晚上9時左右，涉嫌開槍射殺另一名女子，然後再開車返回聖荷西。
警方表示，當時正在追蹤疑犯的行蹤，並聯同加州公路巡警在101號公路上展開警匪追逐，期間疑犯曾向警察開槍，警方還火，疑犯後來棄車，躲藏在聖荷西Bendorf Drive一間屋的後院裡，與警方對峙超過12小時，期間再向警方開槍。
警方最終在早上向疑犯開槍，疑犯送院後證實不治，警方正調查行兇動機。
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