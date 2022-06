【有線新聞】

香港海事處收到船東提交的書面報告,說珍寶海鮮舫和拖船仍在南海水域海面。

珍寶海鮮舫在本月14日被拖離香港仔避風塘,香港仔飲食集團其後發表聲明,說珍寶海鮮舫被拖離四天後,在南海西沙群島附近水域遇上惡劣天氣而傾覆,船東提交書面報告,說海鮮舫仍在該水域的海面,會繼續跟進處理。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。