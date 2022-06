舊金山教委會票決恢復Lowell高中擇優錄取制（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)教委會週三開會後,以4比3票決定恢復Lowell高中擇優錄取,而會議期間,反對及支持抽籤制的市民都有到場集會。

5點開始的會議坐滿市民,教委會表決前先有徵詢公眾環節,有市民發言指校區外的集會非常混亂,雙方持份者互相咒罵。

而早於3點半左右,已經有反對抽籤制的家長到場抗議,於校區工作了13年,負責Lowell高中入學申請及派位的學生家長林文傑(Kit Lam)指出,7位教委中已有3位贊成延長抽籤制,表示無論週三的結果如何,會繼續留意教育委員的作為。

對於反對擇優制的民眾,他就有這番看法說:「擇優取錄制並不是有種族歧視成份,因為其實有某些教育委員指,Lowell高中有太多亞洲人,所以才要去隔離化,分開種族隔離主義。」

他指擇優制並不是歧視,問題在於如何教好成績不理想的學生。

林文傑說:「我很強調Lowell高中多年來,其實是一個地方去培育不同族裔的精英。」

而另一個華人家長委員會的成員朱偉(Selena Chu)表示,很多市民反覆來到校區表態,因為他們的聲音沒被聽到。

朱偉說:「(校區)一直都用假話去掩埋事實,所以一次又一次出來,是希望校區聆聽我們的聲音。」

她又指,校區一直針對Lowell高中是不能理解。

朱偉說:「我們唐人有一句話,邪不能勝正,我希望教委和校區今天會做正確的決定,因為抽籤是不合理的,有這麼多學校,18間公立高中,為什麼一定要捉住Lowell高中。」

她表示,如果抽籤制延長,自己的一些朋友可能會搬走,或改讀私立學校,她又指自己都考慮過,但家人與工作都是在舊金山。

於集會期間,反對與贊成的民眾夾雜在一起,全國有色人種協進會NAACP的Amos Brown亦有到場。

而有贊成抽籤制的民眾,向不同立場的市民大叫,雙方互相爭辯。

一位市民就指,現時的教育制度是歧視少數族裔。

市民說:「我是Lowell高中的校友,我知道校區的歷史,尤其是這個白人優先、歧視非洲裔、拉美裔和亞裔的教育系統。」

擾攘一輪後,市民之後陸續散去。

