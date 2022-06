聯儲局主席指加息對抗通脹或導致經濟衰退出現

【KTSF】

聯儲局主席包維爾週三在國會參議院銀行委員會作證時承認,調升利息對抗通貨膨脹,可能會導致經濟衰退出現,但他強調美國現時的經濟非常強勁,足以承受得起更高利息的環境。

包維爾週三在國會參議院作證時表示,局方將會用盡所有手段,期望可以將通脹控制在2%目標,5月份的通脹率是按年升8.6%。

包維爾說:「我們明白高通脹導致的困境,我們正積極快速地降低通脹,我們擁有所需工具去回復價格穩定,降低通脹是必須,如果我們持續有強勁的勞工市場。」

由於通脹持續惡化,聯儲局的決策官員預測,今明兩年將會加快加息的速度,今年內利率可能會加到3.25厘至3.5厘之間,明年底就會加到3.8厘,將會是15年來最高的息口。

此外,聯儲局也同步收緊信貸和縮減資產負債表,令人擔心可能會導致經濟衰退。

包維爾就說,美國經濟現時非常強勁,可以承受得起更緊縮的貨幣政策,他又說,經濟衰退「肯定有可能出現」,但並不是貨幣政策故意促成的後果。

出席聽證的聯邦參議員Elizabeth Warren就關注到加息對家庭帶來衝擊,擔心經濟衰退可能會導致裁員潮出現。

Warren說:「甚麼比高通脹和低失業更差?就是高通脹和衰退,有數以百萬計人失業,我希望你在經濟未跌下懸崖之前考慮這些。」

美國目前的失業率只有3.6%,有600萬人報稱失業,而申領失業金的就有150萬人,在疫情舒緩後經濟反彈下,全國各地到處都有職位空缺有待填補。

