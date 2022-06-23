聯儲局主席指加息對抗通脹或導致經濟衰退出現

June 23, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
聯儲局主席包維爾 (Federal Reserve / Flickr / 資料圖片)

【KTSF】

聯儲局主席包維爾週三在國會參議院銀行委員會作證時承認，調升利息對抗通貨膨脹，可能會導致經濟衰退出現，但他強調美國現時的經濟非常強勁，足以承受得起更高利息的環境。

包維爾週三在國會參議院作證時表示，局方將會用盡所有手段，期望可以將通脹控制在2%目標，5月份的通脹率是按年升8.6%。

包維爾說：「我們明白高通脹導致的困境，我們正積極快速地降低通脹，我們擁有所需工具去回復價格穩定，降低通脹是必須，如果我們持續有強勁的勞工市場。」

由於通脹持續惡化，聯儲局的決策官員預測，今明兩年將會加快加息的速度，今年內利率可能會加到3.25厘至3.5厘之間，明年底就會加到3.8厘，將會是15年來最高的息口。

此外，聯儲局也同步收緊信貸和縮減資產負債表，令人擔心可能會導致經濟衰退。

包維爾就說，美國經濟現時非常強勁，可以承受得起更緊縮的貨幣政策，他又說，經濟衰退「肯定有可能出現」，但並不是貨幣政策故意促成的後果。

出席聽證的聯邦參議員Elizabeth Warren就關注到加息對家庭帶來衝擊，擔心經濟衰退可能會導致裁員潮出現。

Warren說：「甚麼比高通脹和低失業更差？就是高通脹和衰退，有數以百萬計人失業，我希望你在經濟未跌下懸崖之前考慮這些。」

美國目前的失業率只有3.6%，有600萬人報稱失業，而申領失業金的就有150萬人，在疫情舒緩後經濟反彈下，全國各地到處都有職位空缺有待填補。

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