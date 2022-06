南灣Milpitas將舉行全美首個以香港為主題的嘉年華活動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

相信大家在疫情期間,返回香港都有一定的難度,以下的這個嘉年華,可能會幫助你解思鄉之愁。

香噴噴的魚肉燒賣,和好多的港式小食,真是看見就令人垂涎三尺,和想念香港,如果想食到以下的食品,方法很簡單,就是在7月2日12點至6點,參加在Milpitas舉行的香港節。

在7月2日舉行的香港節,將會是全美首個以香港為主題的嘉年華活動,香港節的目的是推廣香港文化,及匯聚加州灣區一帶的港人,藉此活動重拾舊日的香港情懷,同時可體驗香港的流行文化,連結新舊移民港人,發揮互助互勉的獅子山精神。

香港節義工陳倩儀就表示,希望活動可以推廣香港的文化給更多人認識,同時亦歡迎不同族裔的人參加。

香港節義工陳倩儀說:「到時活動就有好多不同元素,包括有市集和攤位,有港人嘅特色小食,都有大型棋子遊戲可以去玩,有不同嘉賓以及講座,有大人小朋友都適合的活動,他們可以捉象棋、跳飛機、玩康樂棋等等,亦有藝術和文化的展覽,大人小朋友都會有活動適合,歡迎一家大細來。」

另一位的義工方展博就希望,香港節的活動,可以勾起港人的回憶和共鳴。

另一方面,借出場地的匯點主任牧師梁廷益就指,希望借活動去接觸更多港人。

梁廷益說:「我們的教會在Milpitas已經有20年,我們教會大部分受眾都是來自香港背景,那我也知道Milpitas好多香港背景的人聚居,Milpitas是一個比較多香港人聚居的地方。」

大會就預計活動當日有3千至4千人參加,地址是Milpitas市Gibraltar Ct 658號,當日現場買票入場是5元,但如果預先登記,持票入場的話就免費。

網上領取門票在週三晚上8點正開始,大家可以選擇適合自己的時段,每人最多限領取4張門票,網址是http://hongkongcarnival.com,現時仍在招募攤位檔主和義工。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。