參院兩黨就槍管法案達共識 將提交全院審議

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院兩黨就槍械法案經過多日來的協商後，在週二晚深夜達成共識，週三表決將法案提上議程，接下來的立法程序，還有兩次關鍵投票。

參議院週二晚的程序性投票，使兩黨的槍械安全法案有望成為法律。

參議院多數黨領袖舒默說：「國會恢復採取有意義的行動，來解決槍械暴力問題。」

此舉填補了所謂「男友漏洞」，即禁止家暴前科犯持槍，還有「紅旗警示法」，即是阻止對自己或對他人構成危險的人持槍，以及對18至21歲的購槍者進行更全面的背景審查，將審查期由3天提高至7天。

這十個共和黨人投了支持票，現在，就連參議院少數黨領袖麥康尼也投下支持票，令法案在64票贊成，34票反對下，可以提交全院審議。

舒默說：「我將會邁出第一步，將這項挽救生命的法案交到參議院。」

但參議院第二位階最高的共和黨人John Thune並不支持，他說有些人擔心「紅旗警示」條例。

Fox新聞主播Tucker Carlson說：「這項法律是容許警察違憲違法，對沒犯法、沒被定罪的美國公民沒收槍枝。」

Carlson對法案的描述具有誤導性，因為之前法庭已經一再裁定，贊同這種緊急繳械行動，但CNN也認為，Carlson的講法，反映一些美國人對槍械管制問題的憂慮。

無論如何，眾議院和總統拜登都表示，支持新的槍械安全法案，而下一步參議院對法案，還有兩項立法程序要完成，就是所謂的「拉布、剪布」，即是突破反對派的冗長議事程序（filibuster），然後就是全院最終表決，目前有至少十個共和黨人的支持下，參議院應該會有剪布與過關的60票。

舒默說：「我預計法案將在本週末在參議院通過。」

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