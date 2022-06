參院兩黨就槍管法案達共識 將提交全院審議

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院兩黨就槍械法案經過多日來的協商後,在週二晚深夜達成共識,週三表決將法案提上議程,接下來的立法程序,還有兩次關鍵投票。

參議院週二晚的程序性投票,使兩黨的槍械安全法案有望成為法律。

參議院多數黨領袖舒默說:「國會恢復採取有意義的行動,來解決槍械暴力問題。」

此舉填補了所謂「男友漏洞」,即禁止家暴前科犯持槍,還有「紅旗警示法」,即是阻止對自己或對他人構成危險的人持槍,以及對18至21歲的購槍者進行更全面的背景審查,將審查期由3天提高至7天。

這十個共和黨人投了支持票,現在,就連參議院少數黨領袖麥康尼也投下支持票,令法案在64票贊成,34票反對下,可以提交全院審議。

舒默說:「我將會邁出第一步,將這項挽救生命的法案交到參議院。」

但參議院第二位階最高的共和黨人John Thune並不支持,他說有些人擔心「紅旗警示」條例。

Fox新聞主播Tucker Carlson說:「這項法律是容許警察違憲違法,對沒犯法、沒被定罪的美國公民沒收槍枝。」

Carlson對法案的描述具有誤導性,因為之前法庭已經一再裁定,贊同這種緊急繳械行動,但CNN也認為,Carlson的講法,反映一些美國人對槍械管制問題的憂慮。

無論如何,眾議院和總統拜登都表示,支持新的槍械安全法案,而下一步參議院對法案,還有兩項立法程序要完成,就是所謂的「拉布、剪布」,即是突破反對派的冗長議事程序(filibuster),然後就是全院最終表決,目前有至少十個共和黨人的支持下,參議院應該會有剪布與過關的60票。

舒默說:「我預計法案將在本週末在參議院通過。」

