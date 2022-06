【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)下令電子香煙商Juul將他們的產品下架,在消息公布前,許多民眾紛紛去搶購。

Juul因為售賣廣受年輕人喜歡的有味道電子煙,而受到廣泛的關注和批評。

該公司在FDA禁止產品之前,於2019年已停止銷售有味道的電子煙。

