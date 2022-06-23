殷嘉立宣布競逐舊金山第四區市參事席位

【KTSF 尹晉豪報導】

今年11月，日落區所在的第四區市參事席位，繼雷千紅後，又多一人參選。

殷嘉立（Joel Engardio）週三在舊金山（三藩市）聯合校區門外宣佈參選，殷嘉立指，自己有多年的記者經驗，他住在日落區已經有8年的時間，他希望在議會為市民發聲，確保市府明智地用錢，如果當選的話，將解決房屋和治安問題。

殷嘉立說：「我自己領導了一個叫Stop Crime SF的團體，我們花了很多努力，試圖要地檢官博徹思（Chesa Boudin）問責，我們試圖揭露罪行並讓受害者發聲。」

殷嘉立表示，華裔長者受攻擊的事與他息息相關，因為他的岳父岳母都是華人，他支持司法正義的改革，認為居民必須覺得安全，和受害者不能被忽視。

他又表示，將聘請一名會說中文的立法助理，為日落華人社區服務，和反對日落區增加大麻店。

另一方面，他的競選經理就是先前參加罷免教育委員運動的義工領袖林文傑，林文傑指，他們兩人在運動中認識和合作，他們都支持Lowell高中恢復以能力為主的錄取政策。

他表示，欣賞殷嘉立奉獻私人時間和精力，去策劃Lowell高中外8次的免下車簽名支持罷免運動，當他被問到為何不支持另外兩位華裔候選人，他就這樣回答：「首先我就要講解一下，我不是說不支持華裔候選人，我本身自己要觀察哪個候選人在危機時候，幫助我們的社區發聲，可能某些候選人，我觀察不到有為華人社區做過什麼，那我就不會選擇支持這些候選人。」

將會在11月舉行的選舉，現任第四區華裔市參事馬兆明將爭取連任，挑戰者包括日前到選務處遞表的另一華裔雷千紅。

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