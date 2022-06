殷嘉立宣布競逐舊金山第四區市參事席位

【KTSF 尹晉豪報導】

今年11月,日落區所在的第四區市參事席位,繼雷千紅後,又多一人參選。

殷嘉立(Joel Engardio)週三在舊金山(三藩市)聯合校區門外宣佈參選,殷嘉立指,自己有多年的記者經驗,他住在日落區已經有8年的時間,他希望在議會為市民發聲,確保市府明智地用錢,如果當選的話,將解決房屋和治安問題。

殷嘉立說:「我自己領導了一個叫Stop Crime SF的團體,我們花了很多努力,試圖要地檢官博徹思(Chesa Boudin)問責,我們試圖揭露罪行並讓受害者發聲。」

殷嘉立表示,華裔長者受攻擊的事與他息息相關,因為他的岳父岳母都是華人,他支持司法正義的改革,認為居民必須覺得安全,和受害者不能被忽視。

他又表示,將聘請一名會說中文的立法助理,為日落華人社區服務,和反對日落區增加大麻店。

另一方面,他的競選經理就是先前參加罷免教育委員運動的義工領袖林文傑,林文傑指,他們兩人在運動中認識和合作,他們都支持Lowell高中恢復以能力為主的錄取政策。

他表示,欣賞殷嘉立奉獻私人時間和精力,去策劃Lowell高中外8次的免下車簽名支持罷免運動,當他被問到為何不支持另外兩位華裔候選人,他就這樣回答:「首先我就要講解一下,我不是說不支持華裔候選人,我本身自己要觀察哪個候選人在危機時候,幫助我們的社區發聲,可能某些候選人,我觀察不到有為華人社區做過什麼,那我就不會選擇支持這些候選人。」

將會在11月舉行的選舉,現任第四區華裔市參事馬兆明將爭取連任,挑戰者包括日前到選務處遞表的另一華裔雷千紅。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。