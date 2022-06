東灣Pleasanton等地發生山火 有居民被迫撤離

【KTSF 吳倩妤報導】

東灣週四發生多場山火,部份居民被迫撤離。

東灣消防局指,週四下午約1點半,介乎州際680號公路,以及Foothill路的Pleasanton Ridge以西發生山火,為安全計,當局已經下令Pleasanton山附近Augustin Bernal Community Park、Golden Eagle社區、Castlewood社區和部份Augustin Bernal Park,及Sinbad Creek的居民緊急撤離。

目前,Pleasanton山火已經燒毀41畝林地和一間房屋。

另外,Contra Costa縣Port Costa郊野公園,於下午2時半亦發生山火,雖然山火地區大部份都在郊野公園內,但為安全計,消防部門亦已經向附近民居發出撤離告示。

而相隔不太遠的Benicia亦發生火警,仍未知是否與Port Costa山火有關。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。