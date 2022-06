【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德新型肺炎病毒檢測呈陽性。

市長辦公室表示,她將遵循舊金山公共衛生局的隔離和檢疫指引,她接種了新型肺炎疫苗和加強針。

布里德表示感覺良好,她將在家中召開視像會議,在隔離期間,她將不會參加任何公眾活動,布里德週一參加了金州勇士的勝利遊行。

