拜登促國會通過暫停徵收三個月聯邦汽油稅（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登催促國會批准通過暫停徵收三個月的聯邦汽油稅，以略為紓援通脹壓力，但要國會同意就似乎有困難，因為除了共和黨人反對之外，也不是所有民主黨人都支持。

拜登說，暫停徵收聯邦汽油稅三個月，對許多在夏季開車外遊人士來說，可以省一些錢。

拜登說：「我完全明白單是“汽油稅假期”，不能解決問題，但可以向家庭提供一些即時紓困，同時我們繼續致力降低長遠的油價

他也呼籲各州減免州的汽油稅，現時聯邦汽油稅，普通汽油每加侖18仙，柴油每加侖24仙。

而要暫停這個稅項，就需要國會批准，目前看來在國會可能又會有一番爭抝，因為不止國會共和黨人反對，甚至部份民主黨人也有表達關注，比如拜登的盟友，達拉華州聯邦參議員Tom Carpet就直指，以暫停聯邦汽油稅來應對通脹，是短視及無效的。

有分析也指出，暫停這項聯邦汽油稅效果不大，因為這項稅項只佔消費者所支付的汽油費極小一部份，即使全部用來津貼消費者，以目前的油價入滿一缸油15加侖，也都只能節省不到3元，何況不是全部都津貼消費者，因為汽油生產商分佔其中一部份。

此外，汽油稅減免額夠多，就可能會刺激民眾消費，需求增加供應受壓，就會令到價格跟住提高。

還有是，聯邦汽油稅是用於資助聯邦公路基金，以支援修橋補路及建築新路，目前負責聯邦公路基金已經經費不足，暫停徵收聯邦汽油稅，會令公路基金每月失去至少20億經費。

最後分析指出，國會批准的機會不大，眾議長普洛西已經表明反對，在參議院就有Joe Manchin肯定反對，他投反對票就等如參議院否決了提議。

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