拜登促國會通過暫停徵收三個月聯邦汽油稅（視頻）

總統拜登催促國會批准通過暫停徵收三個月的聯邦汽油稅,以略為紓援通脹壓力,但要國會同意就似乎有困難,因為除了共和黨人反對之外,也不是所有民主黨人都支持。

拜登說,暫停徵收聯邦汽油稅三個月,對許多在夏季開車外遊人士來說,可以省一些錢。

拜登說:「我完全明白單是“汽油稅假期”,不能解決問題,但可以向家庭提供一些即時紓困,同時我們繼續致力降低長遠的油價

他也呼籲各州減免州的汽油稅,現時聯邦汽油稅,普通汽油每加侖18仙,柴油每加侖24仙。

而要暫停這個稅項,就需要國會批准,目前看來在國會可能又會有一番爭抝,因為不止國會共和黨人反對,甚至部份民主黨人也有表達關注,比如拜登的盟友,達拉華州聯邦參議員Tom Carpet就直指,以暫停聯邦汽油稅來應對通脹,是短視及無效的。

有分析也指出,暫停這項聯邦汽油稅效果不大,因為這項稅項只佔消費者所支付的汽油費極小一部份,即使全部用來津貼消費者,以目前的油價入滿一缸油15加侖,也都只能節省不到3元,何況不是全部都津貼消費者,因為汽油生產商分佔其中一部份。

此外,汽油稅減免額夠多,就可能會刺激民眾消費,需求增加供應受壓,就會令到價格跟住提高。

還有是,聯邦汽油稅是用於資助聯邦公路基金,以支援修橋補路及建築新路,目前負責聯邦公路基金已經經費不足,暫停徵收聯邦汽油稅,會令公路基金每月失去至少20億經費。

最後分析指出,國會批准的機會不大,眾議長普洛西已經表明反對,在參議院就有Joe Manchin肯定反對,他投反對票就等如參議院否決了提議。

