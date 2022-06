美國救生員短缺 有游泳池被迫關閉

【KTSF 朱慧琪報導】

踏入夏季第一日,一家大細都想到海灘玩,但是目前全國面臨救生員短缺,美國救生員協會估計,令全國3分之1的游泳池、海灘受到影響。

全國大部分地區遭受熱浪侵襲,很多人選擇去海灘消暑。

美國救生員協會發言人Wyatt Werneth說:「從我們站立的地方向南,下一個救生塔離這裡大約30英里。」

這是一種嚴重的短缺,因為可能會關乎生命。

Werneth說:「我們無法保護來到海灘、水上樂園、湖泊、開放水域的民眾。」

專家說,全美面臨嚴重的救生員短缺,在紐約市剛剛取消了所有的游泳項目,密爾沃基縣現在開放的游泳池不到一半。

南加州Commerce市救生員Jesse Hernandez說:「所有人都要當值,沒有假放,都是工作,工作。」

一些專家說,大家本來對從事救生員的興趣已經下降,當新型肺炎疫情爆發時,因為取消培訓和封泳池,使情況更加嚴峻,而餐廳和零售業的工作,相對薪酬更高,風險更低。

為了招聘救生員,各城市正在發放獎金,在鳳凰城有額外的2,500元獎金,在南加州Commerce市則通過水球隊訓練年齡低至8歲的泳手。

Werneth說:「我們培養他們10年,當他們高中畢業時,我們就讓他們回到游泳池,成為救生員。」

