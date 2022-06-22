美國救生員短缺 有游泳池被迫關閉

【KTSF 朱慧琪報導】

踏入夏季第一日，一家大細都想到海灘玩，但是目前全國面臨救生員短缺，美國救生員協會估計，令全國3分之1的游泳池、海灘受到影響。

全國大部分地區遭受熱浪侵襲，很多人選擇去海灘消暑。

美國救生員協會發言人Wyatt Werneth說：「從我們站立的地方向南，下一個救生塔離這裡大約30英里。」

這是一種嚴重的短缺，因為可能會關乎生命。

Werneth說：「我們無法保護來到海灘、水上樂園、湖泊、開放水域的民眾。」

專家說，全美面臨嚴重的救生員短缺，在紐約市剛剛取消了所有的游泳項目，密爾沃基縣現在開放的游泳池不到一半。

南加州Commerce市救生員Jesse Hernandez說：「所有人都要當值，沒有假放，都是工作，工作。」

一些專家說，大家本來對從事救生員的興趣已經下降，當新型肺炎疫情爆發時，因為取消培訓和封泳池，使情況更加嚴峻，而餐廳和零售業的工作，相對薪酬更高，風險更低。

為了招聘救生員，各城市正在發放獎金，在鳳凰城有額外的2,500元獎金，在南加州Commerce市則通過水球隊訓練年齡低至8歲的泳手。

Werneth說：「我們培養他們10年，當他們高中畢業時，我們就讓他們回到游泳池，成為救生員。」

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