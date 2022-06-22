得州小學槍擊案 官員指警方行動徹底失敗

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美國得州議會就上月尤瓦爾迪小學槍擊案召開聽證會，得州安全局官員直指當時警方行動徹底失敗，將警員性命置於學童生死之上。

得州上月校園槍擊案造成21名師生死亡，州議會周二會召開聽證會。得州公共安全局長作供時表示，有力證據顯示警方行動徹底失敗。

得州公共安全局長麥克勞說：「目標人物進入西翼大樓3分鐘，已有足夠持槍、穿防彈衣的警員，可圍堵、分散注意力、制服目標人物。唯一阻止警員進入兩間教室的是現場指揮官決定，將警員性命置於學童生死之上。」

他歸咎現場指揮官，即是尤瓦爾迪校區警長作出的判斷一塌糊塗，浪費黃金時間，認為當時根本已有足夠警力阻止槍手。

得州公共安全局長麥克勞說：「警員有武器，孩童卻手無寸鐵，警員有防彈衣，孩童卻沒有，警員訓練充足，目標人物無受訓練。」

官員指師生受困教室，超過1小時等待救援，但手持步槍的警員到場後無行動，現場指揮官要求先等待調配無線電、盾牌，以及特種部隊增援，再等人找鎖匙打開班房門，但其實班房門並無上鎖，亦無證據顯示現場警員，有嘗試過打開房門。

同日作供的尤瓦爾迪市長，其後確認事發的小學會拆卸。他解釋難以要求師生重返校園，但未有公布確實時間表。

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