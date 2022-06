得州小學槍擊案 官員指警方行動徹底失敗

【有線新聞】

美國得州議會就上月尤瓦爾迪小學槍擊案召開聽證會,得州安全局官員直指當時警方行動徹底失敗,將警員性命置於學童生死之上。

得州上月校園槍擊案造成21名師生死亡,州議會周二會召開聽證會。得州公共安全局長作供時表示,有力證據顯示警方行動徹底失敗。

得州公共安全局長麥克勞說:「目標人物進入西翼大樓3分鐘,已有足夠持槍、穿防彈衣的警員,可圍堵、分散注意力、制服目標人物。唯一阻止警員進入兩間教室的是現場指揮官決定,將警員性命置於學童生死之上。」

他歸咎現場指揮官,即是尤瓦爾迪校區警長作出的判斷一塌糊塗,浪費黃金時間,認為當時根本已有足夠警力阻止槍手。

得州公共安全局長麥克勞說:「警員有武器,孩童卻手無寸鐵,警員有防彈衣,孩童卻沒有,警員訓練充足,目標人物無受訓練。」

官員指師生受困教室,超過1小時等待救援,但手持步槍的警員到場後無行動,現場指揮官要求先等待調配無線電、盾牌,以及特種部隊增援,再等人找鎖匙打開班房門,但其實班房門並無上鎖,亦無證據顯示現場警員,有嘗試過打開房門。

同日作供的尤瓦爾迪市長,其後確認事發的小學會拆卸。他解釋難以要求師生重返校園,但未有公布確實時間表。

