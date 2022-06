【KTSF】

舊金山(三藩市)地鐵Muni週三早上發生槍擊案,造成一死一傷,疑犯在逃。

舊金山市參事梅義加於社交媒體發文,指槍擊案發生於地鐵車廂中,地鐵當時正從Forrest Hill站向Castro站行駛,兩名乘客中槍,其中一人死亡,另一名傷者送往醫院,槍手於Castro站下車逃走。

Forrest Hill站至Castro站的列車現時暫停行駛,有關當局正搜尋槍手下落,呼籲市民不要靠近現場一帶,而舊金山交通局正安排接駁巴士協助附近市民。

市參事梅義加就發文指,實在有太多槍械於街上流通。

