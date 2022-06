【KTSF】

舊金山(三藩市)一間景觀開揚的房屋,以360萬成交,比原定開價高出140萬,究竟這間屋有什麼特別呢?

這間位於Castro區Sanchez街608號,面積3098呎的3房3浴室的共渡公寓於1967年落成,走路去Mission Dolores公園只需5分鐘。

客廳有落地玻璃,俯瞰舊金山市中心,樓盤有三個火爐,屋外有平台,能以360度觀賞舊金山風景。

據舊金山紀事報指,樓盤開放日吸引200人,收到7份標書,最終以360萬現金成交,這間公寓需要翻新,新業主可能需要多花150萬元翻新。

