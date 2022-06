灣區多縣開始為嬰幼童接種新型肺炎疫苗

【KTSF 尹晉豪報導】

在聯邦疾控中心(CDC)批准為嬰幼兒接種新型肺炎疫苗後,疫苗已開始陸續抵達灣區,Santa Clara縣是灣區第一批收到疫苗的縣之一,官員表示,計劃週二開始為小朋友接種。

家長們現在可以開始為孩子預約,Santa Clara和Sonoma縣週二起已經可以預約,舊金山(三藩市)和Contra Costa縣的兒童疫苗接種計劃將於週三開始。

舊金山表示,已收到首批12,800支疫苗,Alameda縣和San Mateo縣就鼓勵家長,透過藥房或兒科醫生。

來為孩子接種疫苗,Kaiser預計下星期收到疫苖,而CVS就暫時沒有時間表。

CDC建議父母在事前與兒科醫生,或當地藥劑師討論,Pfizer兒童疫苗會在三個月分三次注射,Moderna疫苗就分兩次注射,相關信息可在政府網站Myturn.ca.gov查詢。

