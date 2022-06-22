灣區多縣開始為嬰幼童接種新型肺炎疫苗

【KTSF 尹晉豪報導】

在聯邦疾控中心（CDC）批准為嬰幼兒接種新型肺炎疫苗後，疫苗已開始陸續抵達灣區，Santa Clara縣是灣區第一批收到疫苗的縣之一，官員表示，計劃週二開始為小朋友接種。

家長們現在可以開始為孩子預約，Santa Clara和Sonoma縣週二起已經可以預約，舊金山（三藩市）和Contra Costa縣的兒童疫苗接種計劃將於週三開始。

舊金山表示，已收到首批12,800支疫苗，Alameda縣和San Mateo縣就鼓勵家長，透過藥房或兒科醫生。

來為孩子接種疫苗，Kaiser預計下星期收到疫苖，而CVS就暫時沒有時間表。

CDC建議父母在事前與兒科醫生，或當地藥劑師討論，Pfizer兒童疫苗會在三個月分三次注射，Moderna疫苗就分兩次注射，相關信息可在政府網站Myturn.ca.gov查詢。

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