南灣聖荷西一名華裔長者失蹤,家人表示,他星期一離開家裡之後,就沒有音訊,警方呼籲市民協助尋人。

74歲失蹤人士名叫余兆神,與家人住在東聖荷西,家人表示,余兆神平常早上會出外騎單車,星期一早上離家後失蹤,家人已經報警。

余兆神身高5呎5吋,體重160磅,講廣東話。

家人表示,余兆神除了有膽固醇和高血壓,並沒有其他健康問題,也從來未有試過失蹤,警方呼籲大家如果看到余兆神,應打911通知警方。

