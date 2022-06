【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市交通局建議在市內最繁忙街道之一的第14街設立自行車道,並得奧克蘭市府一致通過,但在14街的商家就擔心會影響他們的生意。

這一區近年發生不少罪案,已經導致很多商店倒閉,商家們也擔心設立自行車道後,停車位減少會進一步打擊生意。

在14街兩旁設立的自行車道,會將現時四線的馬路變為兩線,預計自行車道會與人行路同一水平,與馬路之間有水泥路肩分隔,至於彎角處會種植物,以防駕駛人士太靠近單車。

雖然有人要求市府加快工程進度,減少影響,但奧克蘭市府指項目太大,現階段是要招標,工程預計在明年動工。

