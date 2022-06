【KTSF】

美國兒科學會正在更新嬰兒睡眠指南,主要信息是在任何情況下,父母和嬰兒同睡都是不安全。

美國兒科學會說,雖然許多父母選擇與嬰兒同床,以便母乳餵哺或由於文化偏好,但證據表明,同睡顯著增加了嬰兒受傷或死亡的風險。

學會稱,全美每年有3500名嬰兒的死因與睡眠相關,其中許多來自社會弱勢群體。

學會還說,應避免使用傾斜的產品,或嬰兒床裝飾品,建議父母讓嬰兒單獨睡在鋪上貼服床單的平坦硬床墊上,嬰兒應該使用包巾而不是毯子。

這是2016年以來,美國兒科學會首次更新睡眠指南。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。