國會聽證聚焦特朗普如何向官員施壓企圖推翻大選結果（視頻）

國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會,週二聚焦於前總統特朗普的陣營,如何向一些關鍵州份的州府官員施壓,試圖推翻2020年大選結果。

一些關鍵州份的州府官員指出,在大選過後,特朗普的支持者曾經在他們的住所和辦公室外面示威,發出死亡和暴力威脅。

密歇根州州務卿Jocelyn Benson說:「不確定的是帶來何種恐懼,比如他們有否帶槍?他們是否會攻擊我的房子?」

也有州府官員表示,他們也受到連串來自特朗普競選陣營的電話騷擾,這些官員說,他們拒絕向壓力低頭。

調查委員會也提到有指控說,在喬治亞州有一個秘密手提箱,載滿欺詐選票以及死去的人的選票,結果發現這個是錯誤指控。

喬治亞州州務卿Brad Raffensperger說:「他們指控有10,315死去的人,我們發現有2人死去,當我寫信給國會日期是1月6日,隨後再發現多兩人。」

眾議院調查委員會成員之一的Adam Schiff表示,特朗普在2020年大選中落敗之後,運用總統權力設法保住自己個職位,特朗普這樣做是否構成刑事罪行,最終要由其他人去決定,但他的所作所為肯定是違反憲法。

加州民主黨聯邦眾議員Adam Schiff說:「特朗普所做的毫無疑問違憲,不愛國,基本上也是非美國的,當他使用總統權力向州和地方選舉官員以及向副總統施加巨大壓力,實在是危險,在1月6日,這種壓力變得致命。」

