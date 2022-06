【KTSF】

東灣Hayward一個購物商場,有人大庭廣眾下搶劫一個亞裔男人。

Hayward警方在Twitter發布的資料顯示,案發時間是上星期六早上11時左右,匪徒在Southland購物商場裡面,將亞裔男事主推在地上,襲擊他然後搶走事主身上的財物。

警方表示,案發時,匪徒可能有刀,有人用手機拍攝案發經過。

根據Asian Dawn在Twitter提供的資料,匪徒是一名非洲裔男人,而事主是菲律賓裔,警方呼籲目擊人士提供線索,包括提供手機片段,Hayward警方搶劫案調查組電話是(510) 293-7176。

