灣區週二天氣酷熱 高溫天氣料持續至週三

【KTSF 尹晉豪報導】

週二是夏季的第一日,同時亦是農曆的夏至,整個灣區發布了高溫警告,提醒民眾要採取預防措施。

整個灣區都發布了高溫警告,高溫預計將持續到週四,最熱的天氣從週二持續到週三。

在週二下午,Redwood city附近San Mateo縣的Emerald Hill,一場大火升到六級警報,導致該區9千戶停電,當局促使民眾疏散和撤離。

Cal Fire官員表示,在下午2點多,Emerald Hills社區發生了兩宗山火,第一場大火雖然得到控制,但在Edgewood Road和Crestview Drive附近燃燒的山火繼續擴大,截至下午5時多升至六級警報,消防和空中支援人員正在現場救火,當局指大火已經燒毀了大約25英畝林地。

而在東灣的Brentwood,下午的氣溫華氏108度,在市中心,室外的街道變得冷清,但小朋友們似乎在公園就尋找到消暑方法。

高溫的天氣,有機會令人感到不適,尤其是在人多的地方和戶外活動,週二多個灣區的消暑中心Cooling Centers延長開放時間。

在Santa clara縣的North Side Branch圖書館和老人中心亦延長開放時間,由下午1點開放至晚上8點。

紅十字會提醒大家,不好留小孩或寵物在車上,至於在熱浪中應該吃什麼和喝什麼,紅十字會指不好食太飽,即使不口渴也好,都需要多喝水,和避免飲酒和含有咖啡因飲品。

如果必須在戶外工作的人士,就建議在陰涼或冷氣環境中頻繁地休息,和避免穿深色衣服,如果發現有人中暑,請立即撥打911。

