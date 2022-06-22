灣區週二天氣酷熱 高溫天氣料持續至週三

【KTSF 尹晉豪報導】

週二是夏季的第一日，同時亦是農曆的夏至，整個灣區發布了高溫警告，提醒民眾要採取預防措施。

整個灣區都發布了高溫警告，高溫預計將持續到週四，最熱的天氣從週二持續到週三。

在週二下午，Redwood city附近San Mateo縣的Emerald Hill，一場大火升到六級警報，導致該區9千戶停電，當局促使民眾疏散和撤離。

Cal Fire官員表示，在下午2點多，Emerald Hills社區發生了兩宗山火，第一場大火雖然得到控制，但在Edgewood Road和Crestview Drive附近燃燒的山火繼續擴大，截至下午5時多升至六級警報，消防和空中支援人員正在現場救火，當局指大火已經燒毀了大約25英畝林地。

而在東灣的Brentwood，下午的氣溫華氏108度，在市中心，室外的街道變得冷清，但小朋友們似乎在公園就尋找到消暑方法。

高溫的天氣，有機會令人感到不適，尤其是在人多的地方和戶外活動，週二多個灣區的消暑中心Cooling Centers延長開放時間。

在Santa clara縣的North Side Branch圖書館和老人中心亦延長開放時間，由下午1點開放至晚上8點。

紅十字會提醒大家，不好留小孩或寵物在車上，至於在熱浪中應該吃什麼和喝什麼，紅十字會指不好食太飽，即使不口渴也好，都需要多喝水，和避免飲酒和含有咖啡因飲品。

如果必須在戶外工作的人士，就建議在陰涼或冷氣環境中頻繁地休息，和避免穿深色衣服，如果發現有人中暑，請立即撥打911。

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