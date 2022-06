【KTSF】

Costco因涉嫌在其加工業務中虐待雞隻而面臨訴訟。

Costco最大的賣點之一是其4.99美元的燒雞。

為了保持低成本,Costco有自己的加工場供應雞肉。

但這項業務現在令Costco面臨訴訟,被指控疏忽照顧牲畜,因而違反了相關的州法律。

這宗訴訟是由兩名股東及一個動物權益團體提出,訴訟提出的指控之一是,Costco故意催快雞隻的生長,令許多雞隻甚至不能起立,支撐本身的重量。

