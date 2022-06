東華醫院兩診所為6個月大或以上兒童免預約接種新冠疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

東華醫院兩間診所,為6個月大或以上兒童提供免預約接種新型肺炎疫苗服務。

說:「你得到一個很特別的貼紙,因為你是今天第一個接種疫苗的小朋友,給你這個貼紙,你接種疫苗了。」

4歲的Ian週三到東華醫院位於Daly City的診所接種新型肺炎疫苗,他的爸爸說等了這一天許久。

Ian爸爸說:「我們自從自己接種疫苗後就等這一天許久了,已經兩年,我們想保護他,不是說他不再佩戴口罩,而是保護他免受最惡劣的疾病。」

美國開始為6個月到4歲兒童接種新型肺炎疫苗,使用Moderna疫苗,每劑25微克,分兩劑接種,第一劑疫苗和第二劑疫苗,相隔四個星期,Pfizer幼兒疫苗則分三劑接種,每劑3微克,醫生鼓勵家長讓幼童接種疫苗。

東華醫院家庭科醫生陳敏華(Jennifer Chen)說:「現在有新冠肺炎疫苗給小朋友,可以保持自己的抵抗力。」

小童接種新型肺炎疫苗會有什麼反應呢?

陳敏華醫生說:「平常打什麼針都會有一點發燒,針口會痛,如果有少少針口痛和發燒,可以給Tylenol。」

東華醫院位於華埠和Daly City兩間診所本星期起提供免預約服務,為年滿6個月的兒童接種Moderna新型肺炎疫苗,時間是星期一至五早上9時半至中午12時半,下午1時半至4時半。

Daly City診所加開星期六早上9時至中午12時,下午1時至4時,需帶備保險卡。

詳情可瀏覽:https://chinesehospital-sf.org/covid-19-vaccine/

