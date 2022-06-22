東華醫院兩診所為6個月大或以上兒童免預約接種新冠疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

東華醫院兩間診所，為6個月大或以上兒童提供免預約接種新型肺炎疫苗服務。

說：「你得到一個很特別的貼紙，因為你是今天第一個接種疫苗的小朋友，給你這個貼紙，你接種疫苗了。」

4歲的Ian週三到東華醫院位於Daly City的診所接種新型肺炎疫苗，他的爸爸說等了這一天許久。

Ian爸爸說：「我們自從自己接種疫苗後就等這一天許久了，已經兩年，我們想保護他，不是說他不再佩戴口罩，而是保護他免受最惡劣的疾病。」

美國開始為6個月到4歲兒童接種新型肺炎疫苗，使用Moderna疫苗，每劑25微克，分兩劑接種，第一劑疫苗和第二劑疫苗，相隔四個星期，Pfizer幼兒疫苗則分三劑接種，每劑3微克，醫生鼓勵家長讓幼童接種疫苗。

東華醫院家庭科醫生陳敏華（Jennifer Chen）說：「現在有新冠肺炎疫苗給小朋友，可以保持自己的抵抗力。」

小童接種新型肺炎疫苗會有什麼反應呢？

陳敏華醫生說：「平常打什麼針都會有一點發燒，針口會痛，如果有少少針口痛和發燒，可以給Tylenol。」

東華醫院位於華埠和Daly City兩間診所本星期起提供免預約服務，為年滿6個月的兒童接種Moderna新型肺炎疫苗，時間是星期一至五早上9時半至中午12時半，下午1時半至4時半。

Daly City診所加開星期六早上9時至中午12時，下午1時至4時，需帶備保險卡。

詳情可瀏覽：https://chinesehospital-sf.org/covid-19-vaccine/

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。