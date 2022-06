拜登回應能源公司批評 促增加煉油產量

【KTSF 周正鈞報導】

總統拜登週二在白宮召開記者會,回應能源公司對他的言論所作出的批評。

Chevron石油公司的行政總裁Michael Wirth發電郵向拜登總統表達不滿,指總統近日的言論是詆毀油公司減低煉油產量。

拜登週二回應指,他不會同情能源公司,也同時表明能源公司需要增加產量。

拜登說:「他稍微太過敏感,我不知道他們這麼快就感到受傷害,我們需要增加煉油產量,他們說沒有油可以採探是不正確的。」

拜登總統也同樣受到一些公司及經濟學家批評,指暫緩徵收汽油稅,並不會令供應增加及降低油價,當被問到會否暫緩徵收汽油稅,他的回應是:「我正在處理,在本週完結之前我就會有決定。」

拜登也指出,有計劃就是否取消特朗普時期所訂立的對華貨品徵收關稅前與習近平對話,但沒有確實時間。

