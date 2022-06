灣區每月房貸供款較一年前增長逾50%（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據Zillow地產網站的一份報告,灣區典型房屋的每月按揭供款,比一年前增長了50%以上,在聖荷西甚至飆升至9,000元以上,而舊金山(三藩市)升至8千元以上。

Zillow週二發表的報告稱,全國的房屋負擔能力,處於15年來的最低點。

報告又指,以目前5.78%的平均房貸利率購買房屋,每月需要支付2,127元,比一年高出51%,而灣區的兩個大城市一般的月供金額,就遠高於全美平均水平。

聖荷西都會區的典型房屋價值為170萬美元,同比增長22.4%,每月按揭供款為9,136元,與2021年5月相比增長了57%。

一般租金為3,295美元,自去年5月以來上漲12%,有8.1%的待售房屋減價,而4月份就是4.7%。

舊金山(三藩市)都會區方面,房價中位數為150萬元,比去年同期增長18.5%,每月按揭供款為8,117元,與上年5月相比增長了52.8%,租金中位數為3,214元,比去年5月上漲超過一成,有8.3%的待售房屋減價,而4月份是5.8%。

在全美50個大都會區,當中有45個現在的按揭供款高於租金。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。