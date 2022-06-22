灣區每月房貸供款較一年前增長逾50%（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據Zillow地產網站的一份報告，灣區典型房屋的每月按揭供款，比一年前增長了50%以上，在聖荷西甚至飆升至9,000元以上，而舊金山（三藩市）升至8千元以上。

Zillow週二發表的報告稱，全國的房屋負擔能力，處於15年來的最低點。

報告又指，以目前5.78%的平均房貸利率購買房屋，每月需要支付2,127元，比一年高出51%，而灣區的兩個大城市一般的月供金額，就遠高於全美平均水平。

聖荷西都會區的典型房屋價值為170萬美元，同比增長22.4%，每月按揭供款為9,136元，與2021年5月相比增長了57%。

一般租金為3,295美元，自去年5月以來上漲12%，有8.1%的待售房屋減價，而4月份就是4.7%。

舊金山（三藩市）都會區方面，房價中位數為150萬元，比去年同期增長18.5%，每月按揭供款為8,117元，與上年5月相比增長了52.8%，租金中位數為3,214元，比去年5月上漲超過一成，有8.3%的待售房屋減價，而4月份是5.8%。

在全美50個大都會區，當中有45個現在的按揭供款高於租金。

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