【KTSF 毛皓延報導】

灣區捷運(BART)宣佈,週一金州勇士隊勝利大遊行,捷運的客運量高達19萬人次,是2020年3月以來的單日新高。

週一的勇士隊勝利大巡遊,Market街上佈滿球迷,不少人都穿著黃色及藍色的勇士球衣。

根據灣區捷運,190,519人次只是他們所記錄到的數字,而週一乘搭捷運的實際人數更加多,因為很多乘客沒持有Clipper路路通卡,加上大排長龍,職員只好讓這些乘客免費乘搭,好讓他們不會錯過巡遊。

有乘客指,當路面塞車時,捷運相比之下非常方便,亦有乘客是自疫情開始以來第一次乘搭捷運。

最多人單日乘搭捷運的紀錄是2012年,舊金山巨人棒球隊舉行勝利巡遊當日,共有568,068人次,而第二高就是2015年的勇士隊勝利遊行,有551,000人次。

